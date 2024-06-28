Остров Капри временно закрыт для туристов из-за критической ситуации с водоснабжением

Туристам запретили въезд на остров Капри из-за водоснабжения

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Временно был запрещен въезд туристам на итальянский остров Капри из-за "критической ситуации в сфере здравоохранения и гигиены". Об этом сообщает Daily Express.

Фото: flickr.com by dronepicr, CC BY 2.0

По информации издания, проблемы с водоснабжением на популярном курорте Европы привели к необходимости ограничений. Мэр острова Паоло Фалько приказал немедленно ограничить доступ туристов на остров.

"Мы столкнулись с взрывоопасной ситуацией в области здравоохранения и гигиены, поэтому мы активировали кризисное управление и ввели ограничительные меры", — заявил мэр.

По данным издания, проблемы с водоснабжением возникли из-за сбоя на материке, от которого зависит Капри. Некоторые районы острова остались без воды.

Продажа билетов на паромы была временно приостановлена по распоряжению мэра, что привело к значительным очередям в портах Неаполя, откуда осуществляется переправа на остров. Власти также остановили все направлявшиеся на Капри суда и вынудили их вернуться на материк, разгрузив пассажиров.

Согласно информации из Daily Mirror, запрет на въезд был отменен позже, после того как технические проблемы, вызвавшие проблемы с водоснабжением, были устранены.