Остров Капри временно закрыт для туристов из-за критической ситуации с водоснабжением

Временно был запрещен въезд туристам на итальянский остров Капри из-за "критической ситуации в сфере здравоохранения и гигиены". Об этом сообщает Daily Express.
По информации издания, проблемы с водоснабжением на популярном курорте Европы привели к необходимости ограничений. Мэр острова Паоло Фалько приказал немедленно ограничить доступ туристов на остров.
"Мы столкнулись с взрывоопасной ситуацией в области здравоохранения и гигиены, поэтому мы активировали кризисное управление и ввели ограничительные меры", — заявил мэр.
По данным издания, проблемы с водоснабжением возникли из-за сбоя на материке, от которого зависит Капри. Некоторые районы острова остались без воды.
Продажа билетов на паромы была временно приостановлена по распоряжению мэра, что привело к значительным очередям в портах Неаполя, откуда осуществляется переправа на остров. Власти также остановили все направлявшиеся на Капри суда и вынудили их вернуться на материк, разгрузив пассажиров.
Согласно информации из Daily Mirror, запрет на въезд был отменен позже, после того как технические проблемы, вызвавшие проблемы с водоснабжением, были устранены.
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