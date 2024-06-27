Стюардессы делятся историями о домогательствах на борту: форум Reddit

Иностранные стюардессы пожаловались в интернете на пассажиров, которые приставали к ним во время полета. Они поделились своими историями на форуме Reddit.
Одна из стюардесс рассказала, что молодой человек начал приставать к ней, когда остальные пассажиры уже покидали самолет и никто не мог этого заметить. Она отметила, что не могла грубо ответить нарушителю, так как находилась на работе и должна была сохранять вежливость.
Другая стюардесса упомянула, что её лучшие свидания происходили именно с пассажирами, которых она встречала на борту самолета. Многие комментаторы также отметили, что стараются не реагировать на внимание со стороны противоположного пола.
"Я просто мило улыбаюсь и ухожу", "Хуже, когда это делает пилот. Над пассажирами хотя бы можно посмеяться", "Я решила эту проблему, набрав лишний вес", — поделились пользователи сети.
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