Стюардессы делятся историями о домогательствах на борту: форум Reddit

Иностранные стюардессы рассказали о домогательствах на борту

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные стюардессы пожаловались в интернете на пассажиров, которые приставали к ним во время полета. Они поделились своими историями на форуме Reddit.

Фото: www.flickr.com by Condor.com, CC BY-SA 2.0

Одна из стюардесс рассказала, что молодой человек начал приставать к ней, когда остальные пассажиры уже покидали самолет и никто не мог этого заметить. Она отметила, что не могла грубо ответить нарушителю, так как находилась на работе и должна была сохранять вежливость.

Другая стюардесса упомянула, что её лучшие свидания происходили именно с пассажирами, которых она встречала на борту самолета. Многие комментаторы также отметили, что стараются не реагировать на внимание со стороны противоположного пола.

"Я просто мило улыбаюсь и ухожу", "Хуже, когда это делает пилот. Над пассажирами хотя бы можно посмеяться", "Я решила эту проблему, набрав лишний вес", — поделились пользователи сети.