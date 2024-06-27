Совет по туризму Майорки назвал туристов "захватчиками" за перенаселение острова

Совет по туризму Майорки в Испании охарактеризовал туристов как "захватчиков, а не гостей". Об этом сообщила газета Daily Star.
По словам Педро Мас Бергаса, директора Совета по туризму этого популярного европейского курорта, местные жители также способствуют чрезмерному наплыву туристов в сезон, приглашая родственников на остров.
Ранее сообщалось, что британские туристы начали покидать Канарские острова Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Туристов возмутило новое правило Евросоюза, по которому они могут находиться на островах не более 90 дней.
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