Как получить до 20% возврата за туризм в России: новая инициатива для членов СВО и их близких

Депутат Госдумы предложила программу компенсации на туризм для участников СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила в своем Telegram-канале внедрить программу "Возврат. туризм", предусматривающую компенсацию до 20% стоимости туристических путевок для участников специальных военных операций (СВО) и членов их семей.

Фото: flickr.com by M.Peinado, CC BY 2.0

Она отметила, что компенсация будет доступна для туристических поездок по России в пределах 30 тысяч рублей, а при поездках в регионы Дальнего Востока и Арктики — до 60 тысяч рублей. Лантратова также высказала мнение о необходимости включения в программу вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач СВО.

Она подчеркнула, что в 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15-20%, и не все могут позволить себе такие дорогие путевки.