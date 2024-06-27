Как получить до 20% возврата за туризм в России: новая инициатива для членов СВО и их близких

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила в своем Telegram-канале внедрить программу "Возврат. туризм", предусматривающую компенсацию до 20% стоимости туристических путевок для участников специальных военных операций (СВО) и членов их семей.
Она отметила, что компенсация будет доступна для туристических поездок по России в пределах 30 тысяч рублей, а при поездках в регионы Дальнего Востока и Арктики — до 60 тысяч рублей. Лантратова также высказала мнение о необходимости включения в программу вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач СВО.
Она подчеркнула, что в 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15-20%, и не все могут позволить себе такие дорогие путевки.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.