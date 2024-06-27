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Израиль как дом: история переезда журналиста и художника Бориса Войцеховского

Борис Войцеховский: переезд в Израиль и путь к новому гражданству

2:12
Туризм

Художник и журналист Борис Войцеховский переехал из Москвы в Хайфу полтора года назад вместе с супругой. В свои 50 лет он отметил важный юбилей, получив израильское гражданство, снял квартиру и начал активно выставлять свои работы в местных галереях. В интервью для "Мосленты" Борис рассказал о причинах своего переезда, о процессе адаптации новых репатриантов в Израиле и деликатных моментах оформления документов.

Борис Войцеховский: переезд в Израиль и путь к новому гражданству
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

"До сих пор стыдно, но что уже поделаешь"

Борис, как и многие, рассматривал переезд в Израиль как важный шаг в своей жизни. Посещение еврейского кладбища в Шклове, где погребены его родственники, особенно тронуло его сердце. Это было ключевым моментом, когда он почувствовал глубокую связь с еврейскими корнями.

"Я понял: пора и мне"

Мотивацией для переезда также стало влияние раввина Мотла, который научил Бориса важности еврейских традиций и религиозности. Этот опыт подтолкнул его принять решение о новом этапе в жизни в Израиле.

"Прожить вполне можно"

Прибыв в Израиль, Борис и его жена столкнулись с процедурой оформления документов на гражданство, получение временной медицинской страховки и других первоначальных мер поддержки для новых иммигрантов. Они выбрали Хайфу из-за своего комфортного климата и культурного разнообразия.

"Снять квартиру — это квест"

Одним из вызовов стал поиск жилья в Израиле, где часто квартиры сдаются "голыми", без мебели и техники. Борис и его супруга нашли жилье в зеленом районе Хайфы, который напомнил ему его детство в Абхазии.

"Принято ругать ортодоксов"

Ортодоксальные евреи, хотя и сталкиваются с критикой, играют важную роль в израильском обществе. Борис подчеркнул, что встречи с ними показали ему разнообразие взглядов и богатство культурного наследия Израиля.

Эти моменты подчеркивают сложность и разнообразие опыта иммиграции в Израиль, освещая личные переживания Бориса и его адаптацию в новой стране.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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