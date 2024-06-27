Какие привычки авиапассажиров вызывают у стюардесс отвращение

На бортпроводников возлагается значительная ответственность. Они информируют пассажиров о протоколах экстренных ситуаций и правилах полетов, следят за правильным размещением багажа и обеспечивают безопасность пассажиров. Кроме того, они отвечают за комфорт и настроение путешественников.
К сожалению, пассажиры иногда совершают поступки, которые вредят как им самим, так и окружающим. Одна из таких привычек была отмечена стюардессой коммерческой авиакомпании Элизабет Риган.
"Пассажиры часто ходят в туалет самолета босиком или в одних носках. Это негигиенично и вызывает отвращение", — жалуется Риган.
Множество людей прикасается к дверным ручкам, кнопкам смыва, смесителям и сиденьям в туалетах. Также не стоит забывать о коврах и полах, по которым многие ходят в обуви.
Трудно представить, сколько бактерий содержится на всех этих поверхностях. Если вымыть руки и протереть их влажной салфеткой несложно, то сделать то же самое с носками значительно сложнее.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.