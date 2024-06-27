Какие привычки авиапассажиров вызывают у стюардесс отвращение

Почему босые ноги в самолете могут быть опасны

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

На бортпроводников возлагается значительная ответственность. Они информируют пассажиров о протоколах экстренных ситуаций и правилах полетов, следят за правильным размещением багажа и обеспечивают безопасность пассажиров. Кроме того, они отвечают за комфорт и настроение путешественников.

Фото: flickr. com by Jason Evans, CC BY 2.0

К сожалению, пассажиры иногда совершают поступки, которые вредят как им самим, так и окружающим. Одна из таких привычек была отмечена стюардессой коммерческой авиакомпании Элизабет Риган.

"Пассажиры часто ходят в туалет самолета босиком или в одних носках. Это негигиенично и вызывает отвращение", — жалуется Риган.

Множество людей прикасается к дверным ручкам, кнопкам смыва, смесителям и сиденьям в туалетах. Также не стоит забывать о коврах и полах, по которым многие ходят в обуви.

Трудно представить, сколько бактерий содержится на всех этих поверхностях. Если вымыть руки и протереть их влажной салфеткой несложно, то сделать то же самое с носками значительно сложнее.