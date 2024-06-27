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Абхазия создала Объединенный штаб туриндустрии для защиты от иностранных туроператоров

В Абхазии создан Объединенный штаб туриндустрии для изменения закона о туризме

1:54
Туризм

В Абхазии создан Объединенный штаб работников туриндустрии для изменения действующего закона о туризме с целью защиты рынка от иностранных туроператоров. На пресс-конференции в Сухуме выступили президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, представитель Ассоциации экскурсоводов "Абхазгид" Линда Ампар, туристический эксперт Белла Джинджолия, методист и экскурсовод Наталья Базба, а также представитель профсоюза экскурсоводов Элана Ломия, сообщает EADaily.

В Абхазии создан Объединенный штаб туриндустрии для изменения закона о туризме
Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers, PDM

Анна Калягина подчеркнула важность местных экскурсоводов, которые представляют культуру и историю Абхазии, создавая у туристов первое впечатление о стране. Она выразила обеспокоенность растущим числом нелегальных гидов, которые искажают информацию о стране и ухудшают её имидж. По её словам, необходимо срочно решить проблему с нелегальными гидами, чьи интернет-страницы множатся ежедневно и не контролируются.

Линда Ампар добавила, что проблема нелегальных иностранных гидов существует давно, но в 2020 году их число превысило 200 человек, что привело к критической ситуации. Нелегалы выдают себя за абхазских гидов, нарушают правила безопасности и портят репутацию страны, проводя экскурсии в запрещённых местах.

В завершение мероприятия представители туриндустрии Абхазии сообщили о планах встретиться с профессиональным туристическим сообществом России для обсуждения сотрудничества. По данным "Апсныпресс", в объединенный штаб вошли Ассоциация туроператоров Абхазии, профсоюз экскурсоводов Абхазии, Ассоциация экскурсоводов "Абхазгид", Абхазский союз туризма, Сообщество трансферов Абхазии и "Альфард клуб".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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