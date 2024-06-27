Россияне назвали самый удобный сервис для бронирования жилья в России

Россияне выбрали лучшие сервисы для бронирования жилья

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне назвали сервис для бронирования жилья "Суточно.ру" самым удобным среди отечественных аналогов. Об этом говорится в исследовании агентства Media Research Family.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, CC BY-SA 3.0

В число лидеров по удобству также вошли Ozon Travel, "Тинькофф Путешествия", OneTwoTrip и City Travel. При этом Ozon Travel привлекает пользователей наиболее выгодной ценовой политикой, а "Тинькофф Путешествия" занял первое место по индексу доверия путешественников.