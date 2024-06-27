Россияне назвали самый удобный сервис для бронирования жилья в России

Россияне назвали сервис для бронирования жилья "Суточно.ру" самым удобным среди отечественных аналогов. Об этом говорится в исследовании агентства Media Research Family.
В число лидеров по удобству также вошли Ozon Travel, "Тинькофф Путешествия", OneTwoTrip и City Travel. При этом Ozon Travel привлекает пользователей наиболее выгодной ценовой политикой, а "Тинькофф Путешествия" занял первое место по индексу доверия путешественников.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.