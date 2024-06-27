Уличная еда стала важным элементом культуры в крупных городах России

Какие блюда уличной еды предпочитают россияне

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В крупных городах России уличная еда стала не только быстрым перекусом на ходу, но и важным элементом местной культуры. По данным опроса сервиса путешествий Tutu, в котором участвовали две тысячи человек, 85% жителей мегаполисов хотя бы раз в месяц покупают еду на улице. Большинство из них предпочитает питаться всей семьей (41%), а значительная часть — в одиночку (31%). При этом большинство тратит на уличную еду не более 1500 рублей в месяц.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0

Шаурма занимает первое место среди популярных видов уличной еды — её выбирают 52,6% опрошенных. В Москве насчитывается более четырёх тысяч точек продажи шаурмы, а в Санкт-Петербурге — около двух тысяч. На втором месте по популярности стоят бургеры (13,7% респондентов), а на третьем — пицца (11%).

Каждый город имеет свои кулинарные особенности. В Санкт-Петербурге считается, что там готовят самую вкусную шаурму, за ним следует Москва. В других городах-миллионниках также есть свои предпочтения, такие как Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и другие.