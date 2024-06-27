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Румыния как туристический хаб Европы: плюсы и минусы для индивидуальных путешественников

Румыния открыла свои двери для российских туристов

1:15
Туризм

Артур Мурадян из НСН отметил, что Румыния привлекает лишь индивидуальных путешественников, поскольку организованные туристические группы в эту страну не направляются. Он также подчеркнул, что Румыния не входит в число лидеров по выдаче шенгенских виз и не представлена ни у одного российского туроператора, являясь скорее транзитной точкой для тех, кто путешествует по Европе.

Румыния открыла свои двери для российских туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru, CC BY-SA 4.0

Тем не менее, аналитики МТС Travel отметили, что летом 2024 года Румыния будет одним из самых бюджетных зарубежных направлений для российских туристов. С начала марта 2024 года Румыния начала выдавать шенгенские визы россиянам. Стоимость билетов туда и обратно на середину июля оценивается примерно в 70900 рублей, а ночлег в трехзвездочном отеле — от 7000 рублей.

Мурадян отметил, что Румыния не популярна среди россиян и не представлена ни в одном российском туроператоре. Он также подчеркнул, что Румыния не пользуется спросом среди туристов, особенно летом, и не является целевым направлением для организованных туристических групп.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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