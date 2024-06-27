Румыния как туристический хаб Европы: плюсы и минусы для индивидуальных путешественников

Артур Мурадян из НСН отметил, что Румыния привлекает лишь индивидуальных путешественников, поскольку организованные туристические группы в эту страну не направляются. Он также подчеркнул, что Румыния не входит в число лидеров по выдаче шенгенских виз и не представлена ни у одного российского туроператора, являясь скорее транзитной точкой для тех, кто путешествует по Европе.
Тем не менее, аналитики МТС Travel отметили, что летом 2024 года Румыния будет одним из самых бюджетных зарубежных направлений для российских туристов. С начала марта 2024 года Румыния начала выдавать шенгенские визы россиянам. Стоимость билетов туда и обратно на середину июля оценивается примерно в 70900 рублей, а ночлег в трехзвездочном отеле — от 7000 рублей.
Мурадян отметил, что Румыния не популярна среди россиян и не представлена ни в одном российском туроператоре. Он также подчеркнул, что Румыния не пользуется спросом среди туристов, особенно летом, и не является целевым направлением для организованных туристических групп.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.