Эффективные советы хирурга: теннисный мяч для комфорта во время длительных перелётов

Путешественникам предлагается использовать теннисный мяч в необычном качестве — в качестве массажёра, чтобы улучшить комфортность полёта. Врачи-хирурги и ортопеды утверждают, что такой подход может помочь снизить вероятность тромбоза во время длительных перелётов.
Один из основных рисков при длительных путешествиях — тромбообразование, вызванное нарушением кровообращения в ногах во время длительного сидения. Возможность использовать теннисный мяч как массажёр в самолете представляется эффективным способом улучшить циркуляцию крови.
Профессор Али Гоз, хирург-ортопед, рекомендует использовать теннисный мяч для снятия напряжения в области ног и спины. Просто положите мяч в носок и массируйте нужные участки тела. Этот метод также поможет расслабить спину и икроножные мышцы.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.