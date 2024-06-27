Эффективные советы хирурга: теннисный мяч для комфорта во время длительных перелётов

Путешественникам предлагается использовать теннисный мяч в необычном качестве

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественникам предлагается использовать теннисный мяч в необычном качестве — в качестве массажёра, чтобы улучшить комфортность полёта. Врачи-хирурги и ортопеды утверждают, что такой подход может помочь снизить вероятность тромбоза во время длительных перелётов.

Фото: Openverse by Horia Varlan, CC BY 2.0

Один из основных рисков при длительных путешествиях — тромбообразование, вызванное нарушением кровообращения в ногах во время длительного сидения. Возможность использовать теннисный мяч как массажёр в самолете представляется эффективным способом улучшить циркуляцию крови.

Профессор Али Гоз, хирург-ортопед, рекомендует использовать теннисный мяч для снятия напряжения в области ног и спины. Просто положите мяч в носок и массируйте нужные участки тела. Этот метод также поможет расслабить спину и икроножные мышцы.