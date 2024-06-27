Почему российская туристка выбрала Австралию для жизни: сравнение с США

Российская туристка нашла идеальное место для жизни в Австралии

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралия стала новым домом для российской туристки, которая долго искала идеальное место для жизни. Она изучала множество стран, включая США, но осталась разочарованной их условиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По её словам, в Австралии можно найти всё необходимое: высокие зарплаты, красивую инфраструктуру и перспективные учебные заведения. Особенно ей понравился Сидней, современный и динамичный мегаполис, богатый интересными заведениями, музеями, арт-галереями и уникальными парками.

Туристка подчёркивает, что чувствует себя гораздо комфортнее в Австралии по сравнению с другими странами. Центр Сиднея почти не имеет бездомных, общественный транспорт хорошо развит, и город отличается чистотой. В отличие от этого, в Америке часто встречаются грязь, мусор и неприятные запахи на улицах.