Австралия стала новым домом для российской туристки, которая долго искала идеальное место для жизни. Она изучала множество стран, включая США, но осталась разочарованной их условиями.
По её словам, в Австралии можно найти всё необходимое: высокие зарплаты, красивую инфраструктуру и перспективные учебные заведения. Особенно ей понравился Сидней, современный и динамичный мегаполис, богатый интересными заведениями, музеями, арт-галереями и уникальными парками.
Туристка подчёркивает, что чувствует себя гораздо комфортнее в Австралии по сравнению с другими странами. Центр Сиднея почти не имеет бездомных, общественный транспорт хорошо развит, и город отличается чистотой. В отличие от этого, в Америке часто встречаются грязь, мусор и неприятные запахи на улицах.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.