Самые опасные пляжи мира: куда точно не стоит ехать

Топ самых опасных пляжей мира

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наверное, каждый любитель пляжного отдыха рано или поздно задумывается, какой пляж выбрать для следующей поездки. Однако даже самый роскошный берег может таить в себе смертельные опасности. Режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях Алена Никольская знает, на каких пляжах мира не стоит раскладывать шезлонг.

Фото: flickr.com by Eneas De Troya is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Остров Сентинел

Этот остров в Бенгальском заливе считается самым опасным местом в мире, независимо от опыта туриста. Местные племена крайне агрессивны и не терпят вмешательства извне. Даже рыбаки избегают этого берега, так как туземцы начинают обстреливать их из луков. Алена говорит: "Поскольку остров находится под юрисдикцией Индии, на законодательном уровне запрещено вторгаться на землю местного племени".

Острова Бикини

Если вас привлекают пляжи Тихого океана, Маршалловы Острова, известные как острова Бикини, не лучший выбор. В прошлом веке здесь проводились американские ядерные испытания. Из-за долгого периода полураспада радиационных элементов пребывание на этих островах, несмотря на их живописные пляжи, опасно для жизни.

Остров Фрейзер

С апреля по октябрь австралийский пляж на острове Фрейзер лучше обходить стороной из-за миграции опасных медуз ируканджи. Их трудно заметить в воде, а яд смертельно опасен для человека. Алена отмечает: "Австралия вообще опасна, но некоторые морские обитатели могут убить за считанные часы". На пляжах Австралии часто оборудованы пункты первой помощи для пострадавших от ядовитых медуз.

Берег скелетов

Эта опасная прибрежная зона в Южной Африке почти не получает осадков, из-за чего почва здесь полностью высыхает. Название "Берег скелетов" возникло из-за остовов разбившихся кораблей, выброшенных на берег. Пляж кишит хищниками — львами и шакалами. Более того, все побережье Южной Африки считается небезопасным для спокойного отдыха из-за большого количества белых акул.

Пляжи Сан-Паулу

Воды у Сан-Паулу в Бразилии опасны из-за обилия пираний. Эти рыбы настолько крупные, что способны буквально съесть человека заживо. Местные туроператоры предпочитают не упоминать об этом, чтобы не отпугивать туристов.

Пляжи Нью-Смирна

Пляжи во Флориде, которые редко привлекают туристов. Здесь часто происходят столкновения судов, и это место лидирует по числу утонувших на всем побережье. Местные жители считают этот пляж несчастливым вполне обоснованно.