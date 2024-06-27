Индонезия начнёт строго наказывать российских туристов за нарушение закона

В Индонезии начнут строго наказывать российских туристов

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Индонезии начнут строго наказывать иностранных туристов, включая россиян, за нарушение закона. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно в интервью РИА Новости.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По его словам, местные власти больше не будут терпеть несоблюдение закона со стороны отдыхающих.

"Раньше считали, что здесь можно "решить вопросы" в обход закона, но это уже не так, — объяснил Уно. — После реформ законодательство и человеческий капитал в стране значительно улучшились".

Министр также отметил, что Индонезия планирует усилить безопасность на Бали, включая использование искусственного интеллекта, системы распознавания лиц и туристической "полиции".

"Есть местные культуры, обычаи которых необходимо соблюдать, — добавил Уно. — Важно учитывать стратегические отношения между вашей страной и страной, которую вы посещаете".

Ранее стало известно, что Индонезия может начать принимать карты российской платежной системы "Мир" для оплаты туристического сбора на Бали. Министр Уно сообщил, что это может произойти уже в августе.