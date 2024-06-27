Почти половина россиян предпочитают планировать путешествия самостоятельно

Россияне все чаще бронируют билеты и отели самостоятельно

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти половина россиян (48%), участвовавших в новом исследовании, предпочитают планировать свои путешествия самостоятельно, а не приобретать готовые туры.

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Среди них 39% респондентов самостоятельно покупают билеты и бронируют отели, а 9% чередуют самостоятельные поездки с покупкой туров, сообщает Life. ru, ссылаясь на данные исследовательского центра НАФИ.

Согласно результатам опроса, большинство россиян (62%) за последние три года путешествовали как по стране, так и за рубеж.

За последние пять лет доля самостоятельных путешественников выросла на 11 процентных пунктов, тогда как доля тех, кто покупает туры под ключ, сократилась на 5%.

Кроме того, с 2019 года число россиян, самостоятельно бронирующих отели и покупающих билеты на самолёты или поезда, увеличилось вдвое.