"А где укрытия?": севастопольцы начали интересоваться укрытиями на пляжах

Количество посетителей пляжей в Севастополе сократилось. Те, кто всё же решается прийти, интересуются местоположением укрытий на случай нападения.
"Люди всё равно приходят, но многие спрашивают, где находятся укрытия на случай тревоги", — рассказал работник пляжа "Хрустальный".
Он также отметил, что количество отдыхающих значительно уменьшилось. Причиной опасений стала недавняя ракетная атака, произошедшая на прошлых выходных.
Напомним, что в результате атаки на севастопольский пляж погибли четыре человека, в том числе дети.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.