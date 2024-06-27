"А где укрытия?": севастопольцы начали интересоваться укрытиями на пляжах

Севастопольцы стали реже отдыхать на пляжах после ракетного удара

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество посетителей пляжей в Севастополе сократилось. Те, кто всё же решается прийти, интересуются местоположением укрытий на случай нападения.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Люди всё равно приходят, но многие спрашивают, где находятся укрытия на случай тревоги", — рассказал работник пляжа "Хрустальный".

Он также отметил, что количество отдыхающих значительно уменьшилось. Причиной опасений стала недавняя ракетная атака, произошедшая на прошлых выходных.

Напомним, что в результате атаки на севастопольский пляж погибли четыре человека, в том числе дети.