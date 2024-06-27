Россияне смогут получать гражданство Германии, не отказываясь от своего

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Германия упрощает процесс получения гражданства для иностранцев

0:56
Туризм

В Германии вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет иностранцам, проживающим в стране, получить немецкий паспорт, не отказываясь от своего текущего гражданства. Это изменение направлено на модернизацию правил, регулирующих получение немецкого гражданства.

Германия упрощает процесс получения гражданства для иностранцев
Фото: flickr.com by Supermac1961 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно новому законодательству, срок для получения гражданства сокращается до пяти лет для всех иностранных граждан, проживающих в Германии, и до четырех лет для тех, кто состоит в браке с гражданином Германии. Для лиц, полностью интегрированных в немецкое общество, этот срок может быть сокращен до трех лет.

Кроме того, дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, могут получить немецкое гражданство и сохранить гражданство своих родителей при условии, что один из родителей законно проживает в стране более пяти лет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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