Россияне смогут получать гражданство Германии, не отказываясь от своего

В Германии вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет иностранцам, проживающим в стране, получить немецкий паспорт, не отказываясь от своего текущего гражданства. Это изменение направлено на модернизацию правил, регулирующих получение немецкого гражданства.
Согласно новому законодательству, срок для получения гражданства сокращается до пяти лет для всех иностранных граждан, проживающих в Германии, и до четырех лет для тех, кто состоит в браке с гражданином Германии. Для лиц, полностью интегрированных в немецкое общество, этот срок может быть сокращен до трех лет.
Кроме того, дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, могут получить немецкое гражданство и сохранить гражданство своих родителей при условии, что один из родителей законно проживает в стране более пяти лет.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.