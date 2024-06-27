МИД Великобритании предупреждает о росте случаев сексуального насилия в Турции

В Турции стало опасно отдыхать из-за роста случаев сексуального насилия

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Обновленные рекомендации Министерства иностранных дел Великобритании подчеркивают повышенные риски туризма в Турции. В последних отчетах консульства Великобритании в Турции отмечается, что за летний сезон было зафиксировано 42 случая сексуального насилия, включая изнасилования, произошедшие в популярных туристических районах. Особую опасность представляют общественные туалеты, особенно для детей.

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В официальном сообщении МИД Великобритании говорится о том, что преступления чаще всего совершались ночью кем-то, кто предварительно знаком был с жертвой в течение дня, включая работников отелей и спа-салонов. Также отмечаются случаи сексуальных нападений на несовершеннолетних, посещавших туалеты в одиночку. Всем путешественникам рекомендуется быть особенно бдительными в таких ситуациях.

Кроме того, туристам советуется проявлять осторожность при общении с незнакомцами, избегать уличных ограблений и тщательно следить за личными вещами. Рекомендуется также быть осмотрительными при покупке напитков и не принимать еду и напитки от незнакомых людей. Эти меры направлены на обеспечение безопасности туристов в Турции.