МИД Великобритании предупреждает о росте случаев сексуального насилия в Турции

Обновленные рекомендации Министерства иностранных дел Великобритании подчеркивают повышенные риски туризма в Турции. В последних отчетах консульства Великобритании в Турции отмечается, что за летний сезон было зафиксировано 42 случая сексуального насилия, включая изнасилования, произошедшие в популярных туристических районах. Особую опасность представляют общественные туалеты, особенно для детей.
В официальном сообщении МИД Великобритании говорится о том, что преступления чаще всего совершались ночью кем-то, кто предварительно знаком был с жертвой в течение дня, включая работников отелей и спа-салонов. Также отмечаются случаи сексуальных нападений на несовершеннолетних, посещавших туалеты в одиночку. Всем путешественникам рекомендуется быть особенно бдительными в таких ситуациях.
Кроме того, туристам советуется проявлять осторожность при общении с незнакомцами, избегать уличных ограблений и тщательно следить за личными вещами. Рекомендуется также быть осмотрительными при покупке напитков и не принимать еду и напитки от незнакомых людей. Эти меры направлены на обеспечение безопасности туристов в Турции.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.