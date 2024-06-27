Женщина с психическим расстройством неожиданно исчезла в аэропорту Атланты

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Женщина с психическим расстройством неожиданно исчезла в аэропорту Атланты, сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно информации, 30-летнюю Холли Ноэль Сэй видели в последний раз в терминале Хартсфилд-Джексон. Её запечатлели камеры видеонаблюдения как снаружи, так и внутри аэропорта. На записях видно, что она припарковала автомобиль и направилась внутрь здания. Холли посетила кофейню Starbucks, после чего её след пропал.

Родственники Сэй сообщили, что она страдает от биполярного расстройства и находится в маниакальной фазе заболевания, не приемлют лекарства. Сейчас идёт поиск женщины в нескольких штатах США.