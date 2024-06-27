Qantas отказала пассажирке с инвалидностью в бизнес-классе, переведя в эконом: скандал в авиации

Согласно информации, предоставленной Daily Mail, сотрудники авиакомпании Qantas лишили места в бизнес-классе пассажирку с инвалидностью и унизили ее.
Дона Карлсон путешествовала из Брисбена в Кэрнс вместе с мужем, чтобы навестить дочь. Из-за её ахалазии, которая затрудняет глотание, и необходимости частого посещения туалета, они заранее приобрели билеты в бизнес-классе.
Однако после регистрации на рейс сотрудники авиакомпании сообщили, что её место в бизнес-классе будет отдано сотруднику авиакомпании, и её переведут в эконом-класс. Карлсоны были глубоко расстроены произошедшим и обвинили авиакомпанию в унижении. Муж Карлсон отметил, что считает недопустимым понижение класса обслуживания для пассажира с инвалидностью.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.