Qantas отказала пассажирке с инвалидностью в бизнес-классе, переведя в эконом: скандал в авиации

Qantas лишила пассажирку с инвалидностью места в бизнес-классе

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации, предоставленной Daily Mail, сотрудники авиакомпании Qantas лишили места в бизнес-классе пассажирку с инвалидностью и унизили ее.

Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Дона Карлсон путешествовала из Брисбена в Кэрнс вместе с мужем, чтобы навестить дочь. Из-за её ахалазии, которая затрудняет глотание, и необходимости частого посещения туалета, они заранее приобрели билеты в бизнес-классе.

Однако после регистрации на рейс сотрудники авиакомпании сообщили, что её место в бизнес-классе будет отдано сотруднику авиакомпании, и её переведут в эконом-класс. Карлсоны были глубоко расстроены произошедшим и обвинили авиакомпанию в унижении. Муж Карлсон отметил, что считает недопустимым понижение класса обслуживания для пассажира с инвалидностью.