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Россияне смогут посетить Северную Корею на поезде: открытие маршрута в июле

Россияне смогут доехать до Северной Кореи на поезде

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Туризм

В июле будут запущены пассажирские поезда из Владивостока в Расон, Северная Корея. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, цитируемый агентством "Интерфакс".

Россияне смогут доехать до Северной Кореи на поезде
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По его словам, россияне смогут посетить КНДР по железной дороге, наслаждаясь природой, культурой, а также знакомясь с обычаями и традициями страны.

Кожемяко также отметил, что летом юные северокорейцы поедут отдыхать во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке, а дети из Приморья отправятся в КНДР.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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