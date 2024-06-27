Россияне смогут посетить Северную Корею на поезде: открытие маршрута в июле

Россияне смогут доехать до Северной Кореи на поезде

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В июле будут запущены пассажирские поезда из Владивостока в Расон, Северная Корея. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, цитируемый агентством "Интерфакс".

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По его словам, россияне смогут посетить КНДР по железной дороге, наслаждаясь природой, культурой, а также знакомясь с обычаями и традициями страны.

Кожемяко также отметил, что летом юные северокорейцы поедут отдыхать во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке, а дети из Приморья отправятся в КНДР.