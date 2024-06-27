Россияне смогут посетить Северную Корею на поезде: открытие маршрута в июле

В июле будут запущены пассажирские поезда из Владивостока в Расон, Северная Корея. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, цитируемый агентством "Интерфакс".
По его словам, россияне смогут посетить КНДР по железной дороге, наслаждаясь природой, культурой, а также знакомясь с обычаями и традициями страны.
Кожемяко также отметил, что летом юные северокорейцы поедут отдыхать во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке, а дети из Приморья отправятся в КНДР.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.