Турист в Иерусалиме арестован за предполагаемое непристойное поведение с 11-летней девочкой

В одной из гостиниц в Иерусалиме, Израиль, случился инцидент с 11-летней девочкой, в результате которого турист был арестован и предстанет перед судом. Эту информацию сообщает MSN.
Согласно данным, инцидент произошел в понедельник, 24 июня. 30-летний мужчина был задержан по подозрению в непристойном поведении в отношении несовершеннолетней. Подробности происшествия не разглашаются.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.