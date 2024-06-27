Турист в Иерусалиме арестован за предполагаемое непристойное поведение с 11-летней девочкой

В Иерусалиме турист арестован после инцидента с 11-летней девочкой

0:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одной из гостиниц в Иерусалиме, Израиль, случился инцидент с 11-летней девочкой, в результате которого турист был арестован и предстанет перед судом. Эту информацию сообщает MSN.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods caleb_woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно данным, инцидент произошел в понедельник, 24 июня. 30-летний мужчина был задержан по подозрению в непристойном поведении в отношении несовершеннолетней. Подробности происшествия не разглашаются.