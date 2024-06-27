Трагедия в Карелии: семилетний ребенок пропал во время турпохода и не выжил

Семилетний ребенок, который участвовал в туристическом походе в Карелии, отстал от группы, потерялся и погиб. Эта информация появилась в Telegram-канале МЧС России.
Сообщается, что группа туристов отдыхала на Ладожском озере. Мальчик пропал во время прогулки на острове Путсаари и был найден без сознания в воде вскоре после исчезновения.
МЧС напоминает: "Очень важно не терять детей из виду; отвесные берега и обрывы не предназначены для игр".
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.