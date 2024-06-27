Турист из Москвы задержан в Сочи за скандирование экстремистских лозунгов

В Сочи турист из Москвы был задержан за провокационные выкрики, согласно официальному Telegram-каналу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По информации источника, 31-летний гражданин России скандировал запрещенные лозунги возле отеля в поселке Красная Поляна. Прохожие уведомили полицию, после чего правоохранители задержали нарушителя и отвезли его в местное отделение для проверки.
Сообщается, что против москвича были составлены административные протоколы. В результате решения суда ему было назначено семь суток ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.