Турист из Москвы задержан в Сочи за скандирование экстремистских лозунгов

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сочи турист из Москвы был задержан за провокационные выкрики, согласно официальному Telegram-каналу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По информации источника, 31-летний гражданин России скандировал запрещенные лозунги возле отеля в поселке Красная Поляна. Прохожие уведомили полицию, после чего правоохранители задержали нарушителя и отвезли его в местное отделение для проверки.

Сообщается, что против москвича были составлены административные протоколы. В результате решения суда ему было назначено семь суток ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей.