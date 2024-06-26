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Дагестанский туризм под давлением после серии терактов: какие последствия

Туристический спрос в Дагестане начинает стабилизироваться

1:02
Туризм

После нескольких терактов в Дагестане туристы стали отменять свои поездки в этот регион, и продажи путевок снизились на 5-10 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Туристический спрос в Дагестане начинает стабилизироваться
Фото: commons.wikimedia.org by Sofi Kaveller is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Тем не менее, эксперты уверены, что эти события не окажут значительного влияния на общий туристический поток в республику, и в ближайшее время он вновь начнет увеличиваться. Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что бронирование туров в Дагестан идет гораздо успешнее, чем в Крыму.

"По всей видимости, для туристов риск в Крыму сейчас воспринимается как более значительный, чем в Дагестане", — добавил он.

Руководитель "Туристического центра Республики Дагестан" Руслан Ахмедов сообщил, что 25 июня были единичные отмены туров, однако сегодня (26 июня) практически не было новых отмен, и темпы продаж постепенно возвращаются к норме.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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