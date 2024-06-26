Туризм в Южной Африке восстанавливается: больше 1,7 млн посетителей в мае

В мае Южную Африку посетило более 1,7 миллиона туристов из-за границы, как сообщает "Синьхуа", партнер TV BRICS, ссылаясь на официальные данные. Из них 488 299 прибыли из государств Южноафриканского сообщества и 12 629 из других африканских стран.
Основная цель поездки для въезжающих в Южную Африку остаётся отдых: 96% всех туристов указали это в анкетах на паспортном контроле.
Внутренний туристический поток в Южной Африке в мае составил 649 610 человек.
Агентство отмечает, что в течение последнего года Южная Африка активно работала над восстановлением туризма до уровня, прежде чем началась пандемия.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.