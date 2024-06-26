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Туризм в Южной Африке восстанавливается: больше 1,7 млн посетителей в мае

Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае

0:54
Туризм

В мае Южную Африку посетило более 1,7 миллиона туристов из-за границы, как сообщает "Синьхуа", партнер TV BRICS, ссылаясь на официальные данные. Из них 488 299 прибыли из государств Южноафриканского сообщества и 12 629 из других африканских стран.

Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Основная цель поездки для въезжающих в Южную Африку остаётся отдых: 96% всех туристов указали это в анкетах на паспортном контроле.

Внутренний туристический поток в Южной Африке в мае составил 649 610 человек.

Агентство отмечает, что в течение последнего года Южная Африка активно работала над восстановлением туризма до уровня, прежде чем началась пандемия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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