Краснодарский край получит более 275 млн рублей на развитие туризма в 2024 году

Министерство экономического развития России в 2024 году выделило Краснодарскому краю субсидии на развитие туризма в размере более 275 млн рублей.
Об этом сообщает АБН24.
Средства направят предпринимателям, работающим в санаторно-курортной и туристической сфере.
Субсидии будут использованы для создания и развития пляжей на берегах морей, рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов, а также для приобретения оборудования для детских и спортивных зон и зон отдыха.
Заявки на государственную поддержку принимаются до 8 июля.
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