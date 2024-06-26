Краснодарский край получит более 275 млн рублей на развитие туризма в 2024 году

Более 275млн рублей получит Кубань на развитие туризма

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития России в 2024 году выделило Краснодарскому краю субсидии на развитие туризма в размере более 275 млн рублей.

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Об этом сообщает АБН24.

Средства направят предпринимателям, работающим в санаторно-курортной и туристической сфере.

Субсидии будут использованы для создания и развития пляжей на берегах морей, рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов, а также для приобретения оборудования для детских и спортивных зон и зон отдыха.

Заявки на государственную поддержку принимаются до 8 июля.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН отметил интерес туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.