Лучшие направления для путешествий из Москвы: советы от эксперта

Генеральный директор турфирмы "Дельфин" Сергей Ромашкин дал советы по путешествиям из Москвы.
"Самое популярное путешествие, наверное, — Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово", — отметил он в интервью ОТР.
По его словам, в ходе такой поездки можно познакомиться с памятниками древнерусской архитектуры и погрузиться в историю разных эпох.
Ромашкин также предложил вариант поездки в Санкт-Петербург.
Кроме того, из Москвы можно отправиться в Карелию, Казань и Калининград.
Эксперт советует заранее приобретать билеты на самолёты и поезда.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.