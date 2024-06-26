Лучшие направления для путешествий из Москвы: советы от эксперта

Эксперт назвал лучшие маршруты для путешествий из Москвы

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор турфирмы "Дельфин" Сергей Ромашкин дал советы по путешествиям из Москвы.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Самое популярное путешествие, наверное, — Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово", — отметил он в интервью ОТР.

По его словам, в ходе такой поездки можно познакомиться с памятниками древнерусской архитектуры и погрузиться в историю разных эпох.

Ромашкин также предложил вариант поездки в Санкт-Петербург.

Кроме того, из Москвы можно отправиться в Карелию, Казань и Калининград.

Эксперт советует заранее приобретать билеты на самолёты и поезда.