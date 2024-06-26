Что посмотреть вдоль трассы М1 в Беларуси: достопримечательности и полезные советы

Поездка в соседнюю Беларусь чаще всего проходит по трассе М1. Эта дорога примечательна тем, что пересекает страну по диагонали — с северо-востока на юго-запад. Если вы путешествуете через всю страну, у вас есть возможность не только достигнуть основной цели, но и увидеть многочисленные достопримечательности, расположенные вдоль трассы.
Особенности трассы М1
Необычно, но М1 на территории Беларуси не считается автомагистралью. Она относится к категории дорог для автомобилей, что отражается на скоростном режиме. Это связано с тем, что трасса не полностью соответствует стандартам автомагистрали. Например, в Брестской области М1 проходит через несколько населенных пунктов, что требует снижения скорости с более чем 100 км/ч до 60 км/ч.
Для легковых автомобилей и мотоциклов скорость на М1 ограничена 120 км/ч (с ноября 2022 года). Ранее лимит был 110 км/ч, поэтому знаки 120 км/ч сейчас указывают допустимый максимум. Камеры фотофиксации установлены в основном около заправок и парковок, где скорость ограничена до 100 км/ч. В таких местах допустимое превышение — 10 км/ч, и за это не штрафуют. Поэтому водители часто поддерживают скорость до 125-130 км/ч, когда камеры срабатывают на 120 км/ч.
Камеры на М1 работают дифференцированно, то есть имеют разные пороги срабатывания для легковых и грузовых автомобилей.
Что можно посмотреть
Известные туристические объекты, такие как Мирский и Несвижский замки, удобно расположены при поездке по М1. Проехав город Столбцы, достаточно съехать на Р-11:
Менее известны города Косово и Ружаны, расположенные к северо-западу от Ивацевичей по трассе Р-6:
В окрестностях Косово расположены два туристических объекта:
Дворец в Ружанах находится в процессе восстановления. В XVIII веке этот дворцовый комплекс служил резиденцией канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги. С руин дворца открывается потрясающий вид на окрестности. Сегодня Ружанский дворец доступен для туристов, здесь проводятся исторические реконструкции и концерты.
Посещение этих исторических мест займет всего несколько часов при съезде с М1, оставив вам яркие впечатления и предоставив возможность немного отдохнуть в дальней дороге.
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