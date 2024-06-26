У россиян появилась возможность воспользоваться прямыми авиарейсами на Шри-Ланку

Жители России теперь имеют возможность летать в Шри-Ланку непосредственно из семи регионов страны благодаря новым прямым рейсам, запущенным авиакомпанией Red Wings. Туроператор Fun & Sun объявил о расширении своих маршрутов в предстоящем зимнем сезоне. Путешественники смогут выбирать между различными видами туров — от традиционных пляжных отдыхов до комбинированных программ с экскурсионной программой.
Бесплатная перевозка багажа предусмотрена, однако есть ограничение на количество: 20 кг на взрослого и 10 кг на ребенка. Полеты начнутся в конце октября и будут продолжаться до середины мая следующего года. Отели, предлагаемые компанией, варьируются по стоимости и уровню комфорта — от трехзвездочных до пятизвездочных. Например, стоимость тура из Самары может составлять от 175 тысяч рублей за десять дней, в то время как более дорогие варианты, например Anantara Tangalle Peace Haven Resort & Spa 5*, будут стоить от 418 тысяч рублей за восемь дней.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.