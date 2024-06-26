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Индийские туристы, посетившие Москву, выразили желание ощутить русский холод

Индийские туристы объяснили желание провести отпуск в Москве

1:06
Туризм

Индийские туристы, посетившие Москву, выразили желание ощутить русский холод. В интервью с "АиФ" они поделились своими впечатлениями.

Индийские туристы объяснили желание провести отпуск в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Вау, русская зима — это действительно потрясающе! Я всегда мечтал почувствовать настоящий русский мороз", — рассказал один из участников беседы.

Гости из Индии отметили, что это их первое посещение российской столицы; до этого они знали лишь о Кремле и Красной площади. Туристы также отметили множество красивых и интересных мест в Москве.

"Нас впечатлил парк "Зарядье" и ваша ледяная пещера — ух, это что-то! Здесь даже летом можно почувствовать атмосферу русской зимы", — поделились они.

Ранее эксперты Мостуризма озвучили средний чек туриста на обед в московских ресторанах. По их данным, средний заказ за первое полугодие 2023 года составил 1300 рублей. Однако туристы тратили на 30 процентов больше — около 1700 рублей на заказ.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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