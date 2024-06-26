Отсутствие проходимости и грязные пляжи: почему новосибирцы избегают Обского моря

Новосибирцы о пляжах Обского моря: проблемы и причины избегания

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Обское море является излюбленным направлением для гостей Новосибирской области. Вместе с тем местные жители предпочитают избегать его, предпочитая дорогие городские бассейны из-за огромных пробок на единственной дороге к морю и проблем с чистотой пляжей.

Фото: flickr.com by Berit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Никита Д., житель Новосибирска, отметил, что дорога до Обского моря в выходные дни становится настоящим испытанием из-за постоянных пробок на улице Большевистской. Он рассказал, что на собственном автомобиле приходится тратить до три часов в одну сторону из-за автомобильных заторов, что существенно уменьшает желание отдыхать на пляжах.

Согласно 2GIS, вокруг Обского моря расположено несколько оборудованных пляжей, таких как "У моря Обского" и "Звезда", которые популярны у местных жителей. Однако проблемы с грязью и запахом дохлятины делают эти пляжи менее привлекательными для отдыха. Маргарита отметила, что пляж Sun City, который когда-то казался чистым, теперь не оправдывает ожиданий. Она предпочитает отдыхать в бассейнах или на базе отдыха с меньшим количеством людей, чтобы избежать загрязненных условий.

Екатерина подчеркнула, что городские пляжи часто опасны для детей из-за наличия острых предметов и большого количества веток на берегу, что может привести к травмам. Она также упомянула о проблеме с фекальной аварией, произошедшей в 2021 году, когда сточные воды попали в море, заставив многих местных жителей отказаться от купания в нем навсегда.

Таким образом, несмотря на популярность среди туристов, Обское море остается малопосещаемым местом для местных жителей Новосибирска из-за транспортных проблем и экологических проблем на пляжах.