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Валюты третьих стран как альтернатива доллару: миф или реальность

Юань и дирхам потеряли популярность у россиян из-за ликвидности

Туризм

Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал", сообщила агентству "Прайм", что у россиян низкий спрос на юань и дирхам из-за их низкой ликвидности.

Юань и дирхам потеряли популярность у россиян из-за ликвидности
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она отметила, что эти валюты третьих стран рассматриваются больше как запасной вариант для путешествий. По мнению Гондусовой, валюты третьих стран не могут полностью заменить доллар в качестве эффективной альтернативы. Тем не менее, она подчеркнула, что такие валюты можно использовать, например, для игры на валютной бирже.

Согласно данным мая 2024 года, доля юаня в структуре расчетов через глобальную межбанковскую систему SWIFT снизилась до 4,47 процента, что ниже уровня в 4,69 процента, зафиксированного в марте.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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