Валюты третьих стран как альтернатива доллару: миф или реальность

Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал", сообщила агентству "Прайм", что у россиян низкий спрос на юань и дирхам из-за их низкой ликвидности.
Она отметила, что эти валюты третьих стран рассматриваются больше как запасной вариант для путешествий. По мнению Гондусовой, валюты третьих стран не могут полностью заменить доллар в качестве эффективной альтернативы. Тем не менее, она подчеркнула, что такие валюты можно использовать, например, для игры на валютной бирже.
Согласно данным мая 2024 года, доля юаня в структуре расчетов через глобальную межбанковскую систему SWIFT снизилась до 4,47 процента, что ниже уровня в 4,69 процента, зафиксированного в марте.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.