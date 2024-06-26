Ограбление в Африке: Анастасия Ивлеева предупреждает о рисках для туристов

Ивлеева стала жертвой ограбления в Намибии

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что во время съемок проекта "Тревел Баттл" в Африке их коллегу Романа Каграманова ограбили.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Информацию об этом Ивлеева поделилась в своем Instagram, где также отметила, что со съемочной группой прилетели в Намибию для работы над новым выпуском телешоу о путешествиях.

"Ромка вышел за кофе, и его почти ограбили. После этого он решил вернуться в отель", — рассказала Ивлеева.

Она также предупредила туристов о рисках одиночных прогулок по улицам из-за возможности попадания в подобные неприятности.