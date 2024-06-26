Ограбление в Африке: Анастасия Ивлеева предупреждает о рисках для туристов

Популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что во время съемок проекта "Тревел Баттл" в Африке их коллегу Романа Каграманова ограбили.
Информацию об этом Ивлеева поделилась в своем Instagram, где также отметила, что со съемочной группой прилетели в Намибию для работы над новым выпуском телешоу о путешествиях.
"Ромка вышел за кофе, и его почти ограбили. После этого он решил вернуться в отель", — рассказала Ивлеева.
Она также предупредила туристов о рисках одиночных прогулок по улицам из-за возможности попадания в подобные неприятности.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.