Климатический кризис в Греции убивает туристов: советы по безопасности для путешественников

Власти Греции призывают туристов к осторожности из-за рекордной жары

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Греции настоятельно рекомендуют туристам проявлять максимальную осторожность из-за аномально высокой температуры воздуха, достигающей 43 градусов по Цельсию. За последнюю неделю в стране обнаружены тела трёх туристов, и несколько человек числятся пропавшими без вести. Сегодня на острове Крит был найден без сознания 68-летний турист из Германии.

Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Министр здравоохранения Греции, Адонис Георгиадис, отметил, что такие высокие температуры обусловлены климатическим кризисом, требующим внимания всех граждан. Он напомнил о необходимости учитывать изменения климата и соблюдать меры предосторожности.

Температура воздуха в Греции достигла рекордных 40 градусов, что делает страну особенно уязвимой к последствиям изменения климата. Министр подчеркнул, что смертей среди иностранных туристов можно было бы избежать, если бы они не игнорировали опасность высоких температур.

Эксперты рекомендуют искать прохладные места и тень, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Это особенно важно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Власти настоятельно советуют этим группам населения оставаться дома во время сильной жары.