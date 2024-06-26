Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин предлагает взыскание долгов по налогам с граждан без суда
Начались съёмки остросюжетного сериала "СМЕРШ. 1944" с Игорем Петренко
Как во время бега обезопасить суставы и колени? Рассказал тренер
Бен Аффлек разозлился на фотографов, которые ждали его у дома Дженнифер Лопес
Учёные выяснили, что отсутствие жевательных зубов влияет на лишний вес
И всё-таки это миф: учёные опровергли взаимосвязь онкологии и мобильной связи
Что предпочтительнее: принимать душ или ванну
Страховщики назвали самую часто страхуемую марку автомобиля в Свердловской области
Как приготовить в духовке рыбные палочки
Место убийства Юлия Цезаря в Риме теперь доступно для туристов

В Риме теперь можно осмотреть место убийства Юлия Цезаря

0:46
Туризм

На площади Торре-Арджентина в Риме было открыто предполагаемое место убийства Юлия Цезаря для туристов. Информирует об этом газета The Guardian.

В Риме теперь можно осмотреть место убийства Юлия Цезаря
Фото: commons.wikimedia.org by Till Niermann is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эта область включает в себя четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Согласно легенде, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на правителя неподалеку от последнего. По легенде, Цезарь, увидев среди них своего друга, якобы воскликнул: "И ты, Брут?".

Ранее эти археологические находки можно было рассмотреть лишь издали, так как руины находились ниже уровня современной улицы. Теперь же они доступны для осмотра благодаря новой пешеходной дорожке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Автоэксперты рекомендуют прогревать двигатель автомобиля летом
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Российская армия наступает в пригороде Угледара Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Клава Кока заплатила за фото с автомобилем 400 тысяч рублей
Казна пополнилась от налога на богатых
Важность регулярной проверки системы охлаждения автомобиля
В фильмографии Мордюковой есть фильм, который запретил Брежнев
Академик Аветисян: до сильного искусственного интеллекта по Канту ещё очень далеко
Тренер рассказал о пользе берпи
Устали бороться с муравьями? Используйте эти 4 метода для их полного уничтожения
Губернатор Беглов отменил повышение квартплаты в Санкт-Петербурге
Россияне получили доступ к удобному способу оплаты в Турции
Выбираем идеальное время для посадки контейнерных саженцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников