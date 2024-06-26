Место убийства Юлия Цезаря в Риме теперь доступно для туристов

В Риме теперь можно осмотреть место убийства Юлия Цезаря

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На площади Торре-Арджентина в Риме было открыто предполагаемое место убийства Юлия Цезаря для туристов. Информирует об этом газета The Guardian.

Фото: commons.wikimedia.org by Till Niermann is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эта область включает в себя четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Согласно легенде, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на правителя неподалеку от последнего. По легенде, Цезарь, увидев среди них своего друга, якобы воскликнул: "И ты, Брут?".

Ранее эти археологические находки можно было рассмотреть лишь издали, так как руины находились ниже уровня современной улицы. Теперь же они доступны для осмотра благодаря новой пешеходной дорожке.