Место убийства Юлия Цезаря в Риме теперь доступно для туристов

На площади Торре-Арджентина в Риме было открыто предполагаемое место убийства Юлия Цезаря для туристов. Информирует об этом газета The Guardian.
Эта область включает в себя четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Согласно легенде, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на правителя неподалеку от последнего. По легенде, Цезарь, увидев среди них своего друга, якобы воскликнул: "И ты, Брут?".
Ранее эти археологические находки можно было рассмотреть лишь издали, так как руины находились ниже уровня современной улицы. Теперь же они доступны для осмотра благодаря новой пешеходной дорожке.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.