Новый способ оплаты в Турции для россиян: виртуальные карты Troy через приложение Letim

Россияне получили доступ к удобному способу оплаты в Турции

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам предложили новый метод оплаты покупок в Турции через систему Troy, используя виртуальные карты, доступные в приложении для iOS и Android. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

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Согласно изданию, с помощью приложения Letim российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в турецких банкоматах, используя QR-код. Приложение позволяет создать виртуальную карту Troy, которую можно пополнять через Систему быстрых платежей (СБП) до 250 тысяч лир в месяц (около 850 тысяч рублей). Остаток на виртуальной карте можно вернуть только на российский банковский счет. Для регистрации в приложении требуется сканирование цифровой копии заграничного паспорта.

Разработчики Letim сообщили, что в будущем будет возможность совершать онлайн-операции с использованием виртуальных карт, а также осуществлять бесконтактные платежи через NFC на смартфонах, что станет доступно примерно через два месяца. Важно отметить, что физическая карта платежной системы Troy не предусмотрена, поскольку клиенту предоставляется электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.

Центробанк России заявил изданию, что не комментирует проекты конкретных участников рынка, но поддерживает инициативы, направленные на расширение возможностей безналичных расчетов для граждан.

Ранее сообщалось о планах создания Россией и Турцией альтернативы картам "Мир". Как отмечается, турецкая финансовая система сильно интегрирована в западные структуры, и Анкара подвергалась давлению со стороны зарубежных корпораций, что порой приводило к отказам в обслуживании по картам "Мир" для туристов в Турции.