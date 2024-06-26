Звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию: политический скандал в аэропорту Тбилиси

Российского актера Виталия Гогунского отказали во въезде в Грузию. Сообщение об этом появилось в среду, 9 августа, на Telegram-канале Mash, который также опубликовал видео, показывающее Гогунского на борту самолета, который направлялся обратно в Москву.
По словам подписчиков, предоставивших видео, звезду сериала "Универ" сопроводили под охраной пограничников в аэропорту Тбилиси. Директор актера Табриз Шахиди подтвердил эту информацию каналу, объяснив, что такое решение было принято властями Грузии по политическим мотивам.
Гогунский прибыл в Грузию для участия в съемках проекта, но не смог даже покинуть аэропорт перед тем, как его отправили обратно.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.