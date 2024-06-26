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Звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию: политический скандал в аэропорту Тбилиси

Звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию из-за политических мотивов

0:47
Туризм

Российского актера Виталия Гогунского отказали во въезде в Грузию. Сообщение об этом появилось в среду, 9 августа, на Telegram-канале Mash, который также опубликовал видео, показывающее Гогунского на борту самолета, который направлялся обратно в Москву.

Звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию из-за политических мотивов
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам подписчиков, предоставивших видео, звезду сериала "Универ" сопроводили под охраной пограничников в аэропорту Тбилиси. Директор актера Табриз Шахиди подтвердил эту информацию каналу, объяснив, что такое решение было принято властями Грузии по политическим мотивам.

Гогунский прибыл в Грузию для участия в съемках проекта, но не смог даже покинуть аэропорт перед тем, как его отправили обратно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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