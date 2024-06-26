Россияне массово выбирают Таиланд: 867,7 тысячи туристов за полгода

Таиланд стал лидером отдыха для россиян в 2024 году

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала 2024 года значительное количество российских туристов выбрали Таиланд для отдыха. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), число соотечественников, посетивших эту популярную курортную страну Азии с января по июнь, составило 867,7 тысячи человек.

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АТОР сообщает, что некоторые туроператоры зафиксировали удвоение продаж туров в Таиланд. Также россиянам стали доступны различные варианты перелетов без дефицита в перевозке.

По мнению коммерческого директора туроператора "Интурист" Филиппа Обручева-Миронова, прямые рейсы летом активно конкурируют с авиакомпаниями из Китая и Ближнего Востока, предлагая более выгодные условия и гибкие планы для отдыхающих, включая остановки в пунктах транзита.

Эксперты также отмечают, что Таиланд в этом году пользуется высоким спросом среди российских туристов, входя в топ-5 самых востребованных направлений для заграничного отдыха. Доля продаж летних зарубежных туров на эту страну составляет от 10 до 30 процентов от общего объема.