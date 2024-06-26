Семнадцать пассажиров были госпитализированы из-за очередной неисправности Boeing

Неисправность Boeing привела к госпитализации 17 пассажиров

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семнадцать пассажиров авиакомпании Korea Air были госпитализированы из-за новой неисправности на самолете Boeing 737 Max 8, сообщает The Independent.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Инцидент произошел в субботу, 22 июня, на рейсе из Сеула в Тайвань. Примерно через 50 минут после взлета сработал датчик неисправности системы наддува. По данным Flightradar24, самолет стремительно потерял высоту на почти 27 тысяч футов (приблизительно 8,2 тысячи метров) за 15 минут.

Это привело к плохому самочувствию у пассажиров. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета, и по приземлении 17 человекам понадобилась госпитализация. Позже все были выписаны без серьезных последствий.

На следующее утро пассажиры были отправлены на свою цель при помощи другого самолета. Представитель Korean Air заявил о тщательном расследовании инцидента для выяснения причины неисправности системы наддува.