Пассажир попытался тайком покурить в небе и был арестован

Пассажир Transavia арестован за попытку курения в самолете

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир, летевший авиакомпанией Transavia, был замечен экипажем при попытке скрытно закурить на борту самолета.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно сообщению Aviation. Direct, инцидент произошел во время рейса на греческий остров Кос. Несмотря на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании прекратить использование электронной сигареты, голландский турист отказывался выполнять требования.

В результате после приземления местные правоохранительные органы задержали мужчину.