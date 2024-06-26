Пассажир попытался тайком покурить в небе и был арестован

Пассажир, летевший авиакомпанией Transavia, был замечен экипажем при попытке скрытно закурить на борту самолета.
Согласно сообщению Aviation. Direct, инцидент произошел во время рейса на греческий остров Кос. Несмотря на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании прекратить использование электронной сигареты, голландский турист отказывался выполнять требования.
В результате после приземления местные правоохранительные органы задержали мужчину.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.