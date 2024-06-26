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В США две женщины с оружием открыли огонь по туристу: последствия и арест

Турист из Флориды стал жертвой вооруженного нападения в США

0:38
Туризм

Две женщины с оружием открыли огонь по туристу на улице в США и были задержаны правоохранительными органами, сообщает FOX 8.

Турист из Флориды стал жертвой вооруженного нападения в США
Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах.

Согласно информации издания, инцидент произошел 22 июня в штате Миссисипи. 39-летний турист из Флориды получил тяжелые ранения, которые оказались смертельными. После проведения расследования были задержаны 22-летняя Миа Линдси и 26-летняя Мэрайя Кэмпбелл. В настоящее время они находятся под стражей и скоро будут экстрадированы в Новый Орлеан, штат Луизиана.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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