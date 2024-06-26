В США две женщины с оружием открыли огонь по туристу: последствия и арест

Две женщины с оружием открыли огонь по туристу на улице в США и были задержаны правоохранительными органами, сообщает FOX 8.
Согласно информации издания, инцидент произошел 22 июня в штате Миссисипи. 39-летний турист из Флориды получил тяжелые ранения, которые оказались смертельными. После проведения расследования были задержаны 22-летняя Миа Линдси и 26-летняя Мэрайя Кэмпбелл. В настоящее время они находятся под стражей и скоро будут экстрадированы в Новый Орлеан, штат Луизиана.
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