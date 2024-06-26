Россия рассматривает введение бесполетной зоны над Черным морем после инцидента в Севастополе

После атаки Украины на Севастополь, российским властям предлагается ввести зону запрета на полеты над Черным морем. Такое предложение было высказано военным экспертом Алексеем Леонковым в интервью для "Абзаца".
Он предложил организовать бесполетную зону вдоль побережья Крыма на расстоянии от 100 до 200 километров от берега. Леонков также отметил необходимость установления четких критериев, по которым любые военные объекты, включая летательные аппараты или разведывательные самолеты НАТО, будут пристально отслеживаться российскими военными при входе в это пространство.
"После введения такой бесполетной зоны, мы будем сбивать все военные объекты стран НАТО, нарушающие её", — сказал Леонков. "Это позволит снизить угрозу от тех боеприпасов, которые натовские союзники Украины могут использовать на территории России".
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.