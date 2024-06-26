Россия рассматривает введение бесполетной зоны над Черным морем после инцидента в Севастополе

Военный эксперт предложил России установить бесполетную зону над Черным морем

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

После атаки Украины на Севастополь, российским властям предлагается ввести зону запрета на полеты над Черным морем. Такое предложение было высказано военным экспертом Алексеем Леонковым в интервью для "Абзаца".

Фото: unsplash.com by Alex Wigan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он предложил организовать бесполетную зону вдоль побережья Крыма на расстоянии от 100 до 200 километров от берега. Леонков также отметил необходимость установления четких критериев, по которым любые военные объекты, включая летательные аппараты или разведывательные самолеты НАТО, будут пристально отслеживаться российскими военными при входе в это пространство.

"После введения такой бесполетной зоны, мы будем сбивать все военные объекты стран НАТО, нарушающие её", — сказал Леонков. "Это позволит снизить угрозу от тех боеприпасов, которые натовские союзники Украины могут использовать на территории России".