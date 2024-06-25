Вьетнам и Россия укрепляют сотрудничество в сфере туризма: безвизовый режим для россиян

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Вьетнам и Россия укрепляют сотрудничество в сфере туризма

2:03
Туризм

Сотрудничество между Вьетнамом и Россией в сфере туризма обладает значительным потенциалом. Вьетнам планирует привлечь миллионы туристов из России ежегодно. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг в интервью ТАСС в преддверии Дней культуры Вьетнама в России, которые пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге.

Вьетнам и Россия укрепляют сотрудничество в сфере туризма
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Министр отметил, что Россия является одним из традиционных и потенциальных рынков для вьетнамского туризма, и входит в десятку стран с наибольшим количеством туристов, приезжающих во Вьетнам. Он подчеркнул, что безвизовый режим для российских граждан также способствует этому процессу.

Нгуен Ван Хунг также отметил значительный рост числа российских туристов во Вьетнаме за последние годы, что связано с активным продвижением туристических потенциалов обеих стран на международных ярмарках.

Он подчеркнул, что у Вьетнама и России есть огромные возможности для развития туристического сотрудничества. Вьетнам активно сотрудничает со своими российскими партнерами с целью увеличения числа российских туристов, посещающих страну, до миллионов человек в год.

Также было отмечено, что благодаря теплому морскому климату круглый год многие регионы Вьетнама стали популярными направлениями для российских туристов. В свою очередь, для вьетнамцев Россия представляет интерес как страна с богатой культурой, что способствует их желанию посещать ее.

Нгуен Ван Хунг отметил, что на текущий момент туристическое сотрудничество сталкивается с определенными трудностями из-за ограничений в авиасообщении, вызванными пандемией COVID-19. Тем не менее, надежда возлагается на то, что обе страны смогут в ближайшее время упростить выдачу туристических виз, что способствует дальнейшему развитию обмена туристическими потоками.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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