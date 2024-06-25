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Санья привлекает туристов из Юго-Восточной Азии: рост популярности и разнообразие туристических впечатлений

Почему Санья стал основным направлением для туристов из Юго-Восточной Азии

1:18
Туризм

Курортный город Санья на острове Хайнань в Китае стал основным направлением для туристов из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван", ссылаясь на местные власти.

Почему Санья стал основным направлением для туристов из Юго-Восточной Азии
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По данным портала, в первой половине текущего года Санья стал предпочтительным местом отдыха для жителей Индонезии, Вьетнама, Таиланда и других стран региона. Генеральный директор туристической компании Hainan Youtuan Ван Течжу отметил, что только в июне в курорт прибыло около 1,6 тыс. гостей из Камбоджи и Сингапура.

Всё больше жителей стран ЮВА приезжают в Санья для занятий спортом и медицинского туризма. Популярность таких видов отдыха, как гольф и рекреационная терапия, привела к значительному разнообразию туристического предложения на Хайнане.

Глава местного управления по развитию туризма Е Цзялинь подчеркнул, что важным ресурсом Саньи является её уникальная этническая культура. Он также отметил, что власти города будут продолжать разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для привлечения большего числа туристов из региона ЮВА.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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