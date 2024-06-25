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Китай открывает ключевой транспортный проект: магистраль Шэньчжэнь-Чжуншань

Китай снижает время в пути между городами до рекордных 30 минут

1:43
Туризм

Через семь лет строительства была открыта одна из наиболее амбициозных транспортных инфраструктурных проектов Китая — магистраль Шэньчжэнь-Чжуншань. Этот проект связал города в районе Большого залива, который объединяет несколько мегаполисов в дельте Жемчужной реки. Площадь этого района сравнима с Хорватией (почти 60 тысяч квадратных километров), а население превышает 85 миллионов человек — почти как во всей Турции.

Китай снижает время в пути между городами до рекордных 30 минут
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Большой залив включает Гонконг и Макао, имеющие статус специальных административных районов Китая. Общий ВВП этого кластера мегаполисов приближается к $2 трлн, что соответствует экономикам таких стран, как Южная Корея или Австралия. Этот район является ключевым для китайского экспорта, составляя треть его общего объема.

С развитием магистрали Шэньчжэнь-Чжуншань, которая включает в себя два моста, два искусственных острова и подводный туннель, длина которого составляет 6,8 километров, Китай стремится укрепить экономическую связь между городами Чжуншань и Шэньчжэнь. Ожидается, что новая магистраль сократит время в пути между ними с двух часов до менее чем 30 минут.

Стоимость проекта составила более $6 млрд, что на 1,5 раза выше, чем стоимость Крымского моста. Китайское правительство вложило эти средства в надежде на дальнейшее развитие Большого залива, который планируется сделать одним из ведущих экономических кластеров мира к 2035 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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