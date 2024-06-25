Как выбрать идеальный турпакет: советы от профессора Александра Бандурина

Профессор Александр Бандурин, эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ, в интервью с NewsInfo. Ru высказал свое мнение относительно сравнения регистрации в посольстве с покупкой турпакета.
Он решительно отвергает возможность такого сравнения, считая его несостоятельным. По словам профессора, покупка турпакета означает передачу ответственности туроператору, который гарантирует выполнение всех условий договора, включая предоставление всех услуг. В то время как регистрация в посольстве просто информирует государственные органы о нахождении человека в стране и не несет за собой никаких дополнительных обязательств или прав.
Бандурин подчеркнул, что многие путешественники, включая его самого, предпочитают организовывать свои поездки самостоятельно, бронируя гостиницы и билеты напрямую, а также оформляя страховку без посредников.
"Регистрация в посольстве лишь уведомляет о моем нахождении здесь, и это важно. Они знают, где я нахожусь," — добавил эксперт.
Таким образом, Бандурин подчеркнул важность личной ответственности и самостоятельности в современном туризме, опровергая идею о том, что регистрация в посольстве может заменить услуги туроператора.
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