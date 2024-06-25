Удар ВСУ по Севастополю: как событие повлияло на туристическую отрасль Крыма

Крымский туризм не пострадает после удара ВСУ по Севастополю

Удар, нанесённый ВСУ по Севастополю 23 июня, не окажет значительного влияния на туристический поток в Крыму. Об этом сообщил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян NewsInfo. Ru.

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По его словам, всего лишь 1% текущих бронирований было аннулировано до сих пор. Снижение продаж составляет приблизительно 20%, однако Мурадян подчеркнул, что власти региона пока не готовы приостановить туристический сезон. Он отметил, что Крым остаётся популярным местом для бюджетного морского отдыха в России и предлагает широкий спектр туристических услуг.

Туроператоры ожидают возвращения продаж к нормальному уровню, если не произойдут новые инциденты, угрожающие жизни туристов. Мурадян выразил уверенность, что безопасность в регионе будет повышена.

Отметим, что 23 июня ВСУ выпустили пять оперативно-тактических ракет по Севастополю, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.