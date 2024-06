Удар ВСУ по Севастополю: как событие повлияло на туристическую отрасль Крыма

Удар, нанесённый ВСУ по Севастополю 23 июня, не окажет значительного влияния на туристический поток в Крыму. Об этом сообщил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян NewsInfo. Ru.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported