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Удар ВСУ по Севастополю: как событие повлияло на туристическую отрасль Крыма

Крымский туризм не пострадает после удара ВСУ по Севастополю

Туризм

Удар, нанесённый ВСУ по Севастополю 23 июня, не окажет значительного влияния на туристический поток в Крыму. Об этом сообщил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян NewsInfo. Ru.

Крымский туризм не пострадает после удара ВСУ по Севастополю
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, всего лишь 1% текущих бронирований было аннулировано до сих пор. Снижение продаж составляет приблизительно 20%, однако Мурадян подчеркнул, что власти региона пока не готовы приостановить туристический сезон. Он отметил, что Крым остаётся популярным местом для бюджетного морского отдыха в России и предлагает широкий спектр туристических услуг.

Туроператоры ожидают возвращения продаж к нормальному уровню, если не произойдут новые инциденты, угрожающие жизни туристов. Мурадян выразил уверенность, что безопасность в регионе будет повышена.

Отметим, что 23 июня ВСУ выпустили пять оперативно-тактических ракет по Севастополю, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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