Топ-5 точек для посещения на восточном берегу Ладожского озера

Ладога всегда привлекала путешественников своими мраморными скалами и девственными лесами. Сегодня здесь проходит популярный туристический маршрут, который объединяет исторические и природные достопримечательности. Вот список из пяти вещей, которые стоит увидеть, сделать и попробовать во время короткой поездки на выходные:
Фото: commons.wikimedia.org by Kate Mikheeva is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Посетить Старую Ладогу Староладожская крепость, построенная во времена великого Олега, открыта для посещений после реставрации в 1970-е годы. Здесь вы сможете увидеть музейную экспозицию и ощутить дух древности.
Заглянуть в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь Исторический комплекс, основанный еще близ древних языческих поселений, предлагает уникальную архитектуру и возможность погрузиться в дух православия.
Насладиться рассветом у реки Свирь Река, связанная с важными историческими событиями, предложит вам живописные пейзажи и возможность отдохнуть на природе, остановившись в отеле "Точка на карте. Лодейное Поле".
Отведать петровский сет В отеле "Точка на карте. Лодейное Поле" вам предложат отведать блюда, любимые Петром I. Это отличная возможность попробовать аутентичную кулинарию места.
Посетить Мандроги Этнографическая деревня Мандроги поразит вас своими ремесленными мастерскими и возможностью проживания в аутентичной избе XIX века. Здесь можно не только остановиться на ночь, но и пройти программу "Погружение", отключив гаджеты и окунувшись в атмосферу старинной русской деревни.
Таким образом, вы сможете насладиться богатством истории и природы Ладожского региона, проведя незабываемые выходные.