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Топ-5 точек для посещения на восточном берегу Ладожского озера

Топ-5 занятий на восточном берегу Ладожского озера

1:51
Туризм

Ладога всегда привлекала путешественников своими мраморными скалами и девственными лесами. Сегодня здесь проходит популярный туристический маршрут, который объединяет исторические и природные достопримечательности. Вот список из пяти вещей, которые стоит увидеть, сделать и попробовать во время короткой поездки на выходные:

Топ-5 занятий на восточном берегу Ладожского озера
Фото: commons.wikimedia.org by Kate Mikheeva is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  1. Посетить Старую Ладогу
    Староладожская крепость, построенная во времена великого Олега, открыта для посещений после реставрации в 1970-е годы. Здесь вы сможете увидеть музейную экспозицию и ощутить дух древности.

  2. Заглянуть в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь
    Исторический комплекс, основанный еще близ древних языческих поселений, предлагает уникальную архитектуру и возможность погрузиться в дух православия.

  3. Насладиться рассветом у реки Свирь
    Река, связанная с важными историческими событиями, предложит вам живописные пейзажи и возможность отдохнуть на природе, остановившись в отеле "Точка на карте. Лодейное Поле".

  4. Отведать петровский сет
    В отеле "Точка на карте. Лодейное Поле" вам предложат отведать блюда, любимые Петром I. Это отличная возможность попробовать аутентичную кулинарию места.

  5. Посетить Мандроги
    Этнографическая деревня Мандроги поразит вас своими ремесленными мастерскими и возможностью проживания в аутентичной избе XIX века. Здесь можно не только остановиться на ночь, но и пройти программу "Погружение", отключив гаджеты и окунувшись в атмосферу старинной русской деревни.

Таким образом, вы сможете насладиться богатством истории и природы Ладожского региона, проведя незабываемые выходные.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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