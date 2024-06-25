Топ-5 точек для посещения на восточном берегу Ладожского озера

Топ-5 занятий на восточном берегу Ладожского озера

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ладога всегда привлекала путешественников своими мраморными скалами и девственными лесами. Сегодня здесь проходит популярный туристический маршрут, который объединяет исторические и природные достопримечательности. Вот список из пяти вещей, которые стоит увидеть, сделать и попробовать во время короткой поездки на выходные:

Фото: commons.wikimedia.org by Kate Mikheeva is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Посетить Старую Ладогу

Староладожская крепость, построенная во времена великого Олега, открыта для посещений после реставрации в 1970-е годы. Здесь вы сможете увидеть музейную экспозицию и ощутить дух древности. Заглянуть в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь

Исторический комплекс, основанный еще близ древних языческих поселений, предлагает уникальную архитектуру и возможность погрузиться в дух православия. Насладиться рассветом у реки Свирь

Река, связанная с важными историческими событиями, предложит вам живописные пейзажи и возможность отдохнуть на природе, остановившись в отеле "Точка на карте. Лодейное Поле". Отведать петровский сет

В отеле "Точка на карте. Лодейное Поле" вам предложат отведать блюда, любимые Петром I. Это отличная возможность попробовать аутентичную кулинарию места. Посетить Мандроги

Этнографическая деревня Мандроги поразит вас своими ремесленными мастерскими и возможностью проживания в аутентичной избе XIX века. Здесь можно не только остановиться на ночь, но и пройти программу "Погружение", отключив гаджеты и окунувшись в атмосферу старинной русской деревни.

Таким образом, вы сможете насладиться богатством истории и природы Ладожского региона, проведя незабываемые выходные.