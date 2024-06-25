Турист рассказал, почему Филиппины — идеальное место для путешествий: безопасность, красота и гостеприимство

Дрю Бински, из Аризоны, который активно путешествует по миру уже второе десятилетие, назвал идеальную страну по своему мнению. Об этом сообщает New York Post.
Для Дрю запомнились и страны Африки, и солнечная Куба, однако наибольшее впечатление произвели на него Филиппины.
"Я считаю, что это самая прекрасная и безопасная страна в мире с очень дружелюбными людьми. Это идеальное место, где есть всё, что можно себе пожелать", — поделился своим мнением путешественник.
В то же время Дрю признался, что планирует переехать в Дубай. В Филиппинах ему нравится, но проводить там каждый день своей жизни он бы не хотел.
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