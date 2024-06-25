Турист рассказал, почему Филиппины — идеальное место для путешествий: безопасность, красота и гостеприимство

Турист рассказал, почему Филиппины — идеальное место для путешествий

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дрю Бински, из Аризоны, который активно путешествует по миру уже второе десятилетие, назвал идеальную страну по своему мнению. Об этом сообщает New York Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для Дрю запомнились и страны Африки, и солнечная Куба, однако наибольшее впечатление произвели на него Филиппины.

"Я считаю, что это самая прекрасная и безопасная страна в мире с очень дружелюбными людьми. Это идеальное место, где есть всё, что можно себе пожелать", — поделился своим мнением путешественник.

В то же время Дрю признался, что планирует переехать в Дубай. В Филиппинах ему нравится, но проводить там каждый день своей жизни он бы не хотел.